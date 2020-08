Papa Francesco, il gesto durante la visita della Pachamama destabilizza il Vaticano

Andrea Cionci 05 agosto 2020 a

a

a

C'è un video della contestatissima accoglienza della Pachamama in Vaticano svoltasi il 4 ottobre 2019: nel filmato si vede chiaramente papa Francesco che si fa il segno della croce davanti alla divinità inca e poi la benedice egli stesso con la mano. All’epoca, il gesto destò scalpore e un centinaio tra teologi e studiosi contestarono a Francesco di aver partecipato ad un atto di adorazione idolatrica della dea pagana Pachamama scrivendo: "Ha permesso che questo culto avesse luogo nei Giardini Vaticani, profanando così la vicinanza delle tombe dei martiri e della chiesa dell'Apostolo Pietro. Ha partecipato a questo atto di adorazione idolatrica benedicendo un'immagine lignea della Pachamama".

A prendere le difese di Bergoglio, poche settimane dopo, il vescovo emerito di San Cristobal de las Casas (Messico), mons. Felipe Arizmendi Esquivel, che dichiarò all’Osservatore romano: “Le statuette Pachamama non sono dee; non c'è stato alcun culto idolatrico. Sono simboli di realtà ed esperienze amazzoniche, con motivazioni non solo culturali, ma anche religiose, ma non di adorazione, perché questa si deve solo a Dio. Alcuni condannano questi atti come se fossero un'idolatria, un'adorazione della madre terra e di altre divinità. Non c'è stato niente di tutto ciò”.

"Lo ha scoperto in questi mesi". Scalfari incontra il Papa e racconta la "conversione" di Bergoglio a Greta Thunberg

Tuttavia, sul web circolano da tempo le immagini di frati prostrati, durante quell’occasione, davanti all’immagine che, stando all’Enciclopedia britannica, a Il quotidiano latinomericano e a tutti i siti che citano la Pachamama, si tratta di una divinità pagana a tutti gli effetti, dea della Terra e della fertilità. Ad essa vengono tributati rituali che sembrano decisamente appartenenti a una ritualità religiosa pagana. Stando ad alcune fonti, anticamente si offrivano alla Pachamama anche sacrifici umani oggi rimpiazzati con l’offerta di un feto di lama.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.