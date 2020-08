In Onda, Parenzo finge di non capire il titolo di Libero: "Gli immigrati mangiano i cani?". Pietro Senaldi lo porta a scuola

07 agosto 2020 a

a

a

Siamo a In Onda, il programma de La7 di giovedì 6 agosto. Ospite in collegamento ecco Pietro Senaldi, il direttore di Libero, che viene interpellato sui contenuti del quotidiani del giorno successivo, oggi, venerdì 7 agosto. E Senaldi anticipa il titolo di prima pagina, almeno nella sua sostanza: "Gli immigrati sono allo sbando, mi hanno mangiato pure quattro cani". E ovviamente David Parenzo si indigna: "Ma come? Il titolo è: gli immigrati mangiano i cani?". No, non è così e Senaldi prova a spiegarlo a Topo Gigio: "Abbiamo un inviato a Lampedusa che ha raccolto le testimonianze degli abitanti, i quali non sono felici per il fatto che l'isola sia stata trasformata in un ostello per profughi". Dunque, ricorda che un'imprenditore agricolo ha raccontato: "Mi hanno mangiato la capra, le galline e pure quattro cani". E Parenzo, che proprio non vuol capire, commenta: "Io non ho parole. Quindi il titolo è gli immigrati mangiano i cani...". "Nooo!", grida Senaldi. "Il titolo è l'immigrato mi ha mangiato quei cani". Ma David, c'è da scommetterci non lo capirà...

"Finanziamo i rapinatori da spiaggia". Senaldi demolisce il bonus vacanze: l'ultima beffa firmata Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.