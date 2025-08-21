Stranger Things, i gemelli Duffer passano alla concorrenza

Cala il sipario su Stranger Things e i gemelli Duffer lasciano Netflix per Paramount: Matt e Ross, diventati famosi per la serie distopica sui mostri del “Sottosopra” hanno appena firmato un accordo quadriennale per realizzare film per le sale, serie tve progetti in streaming per conto dello studio di Hollywood che di recente si è fuso con Skydance in una alleanza da 8 miliardi di dollari.

L’intesa prenderà il via nell’aprile 2026 quando il contratto che legava i Duffer a Netflix andrà in scadenza. Il nuovo accordo riunisce i fratelli Duffer con Cindy Holland, la nuova responsabile dello streaming di Paramount, che dieci anni fa «aveva creduto in Stranger Things» dando luce verde alla serie su Netflix. Anche Matt Thunell, presidente di Paramount Television, aveva collaborato con i fratelli a Netflix. Stranger Things, uscito nell’estate 2016, è rapidamente diventata una delle più popolari serie della piattaforma streaming di sempre, con la sola quarta stagione che ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale. La quinta e ultima stagione uscirà in tre parti, a novembre, dicembre e gennaio.