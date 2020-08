Gad Lerner ricoperto di insulti da Gaetano pesce: "Ragli, ritardato reazionario, immerso fino alla bocca nella m***"

08 agosto 2020 a

a

a

"Egregio direttore, la prego pubblicare la mia risposta alla lettera del sig. Lerner uscita lunedì sul suo giornale. Sapevo che la mia nota su Repubblica avrebbe fatto reagire con ragli i molti ritardati reazionari che ancora vivono nel nostro Paese". Esordisce così il celebre designer Gaetano Pesce in una replica a Gad Lerner pubblicata sul Fatto Quotidiano. Lerner infatti lo aveva attaccato per un intervento su Repubblica in cui Pesce chiedeva un rinnovamento e un ringiovanimento della classe politica.

Lerner e il "Fatto", colata di odio ridicola contro Fontana: "Presidente riccone affondato nel ridicolo"

E nella replica, il designer picchia davvero durissimo: "Il sig. Lerner, che non ho mai sentito nominare, mi ricorda coloro che usano l'intelletto per scopi nostalgici e reazionari, quelli che esaltano la mediocrità perché in essa possono emergere. L'immagine che mi viene in mente è quella di non so più quale girone dell'Inferno di Dante dove, forse gli invidiosi, sono immersi fino alla bocca nella m. liquida e la regola tra gli immersi è non muoversi e non fare l'onda, perché con essa la m. entra loro in bocca", si legge tra le altre.

"Il caldo fa brutti scherzi". Lerner, lo sfregio alla Meloni: per lui 25mila sbarchi sono poca roba

Lerner, da par suo, ha nuovamente risposto: "Non raglierò ulteriormente, sebbene l'asino sia tra i miei animali prediletti insieme al cammello, perché mi pare che lo scritto dell'architetto Pesce si commenti da sé. Solo gradirei indicasse dove e in quali termini avrei cambiato le sue parole, riportate ampiamente e con estrema cura tra virgolette per darne conto ai lettori. Ma temo che in proposito resterà muto come un pesce", conclude Lerner.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.