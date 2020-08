Giuseppe Conte: "Salvini? Andrei a cena con Giorgia Meloni". Una questione di "dialogo", a patto che l'invito...

10 agosto 2020 a

Anche Giuseppe Conte si è prestato al classico giochino del “con chi andresti a cena?”. Ospite dell’evento “La Piazza”, organizzato in Puglia da affaritaliani.it, il premier è stato chiamato a scegliere tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. “Con il primo - ha spiegato - c’è qualche difficoltà di dialogo, quindi confido di poter dialogare meglio con la Meloni. Però chiunque sia non mi faccia il problema a quale cena, è una cena istituzionale, a quale ristorante, invito io, inviti tu. Insomma che si trovi subito l’appuntamento”. Chiaro il riferimento a quanto accaduto a ridosso degli Stati generali voluti da Conte e ai quali i partiti di opposizione non hanno partecipato non ritenendo adeguata la sede di Villa Pamphilj, ma preferendo il Parlamento o al massimo Palazzo Chigi. Poi il premier ha parlato delle preferenze nel Movimento 5 Stelle per un’eventuale compagnia a cena: “Di Maio o Di Battista? Con il primo sono stato spesso a cena, anche qualche giorno fa, mentre con Di Battista mai, andrei con lui. Tra Beppe Grillo e Davide Casaleggio? La scelta ricadrebbe su Grillo, con il quale si affronta il futuro, si parla di tante innovazioni tecnologiche, senza nulla togliere ovviamente a Casaleggio”.

