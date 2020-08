In Onda, Guido Crosetto contro Parenzo e Telese: "Raramente ho visto una trasmissione così smaccatamente di parte"

11 agosto 2020 a

a

a

Severo, ma giusto. Si parla di Guido Crosetto, il quale mette nel mirino In Onda, la trasmissione di approfondimento politico de La7 condotta da David Parenzo e Luca Telese. Roba forse più sbilanciata a sinistra rispetto anche a Otto e Mezzo di Lilli Gruber. Insomma, roba da record. E Crosetto punta il dito contro il teatrino rosso spinto. Lo fa con un tweet, postato nella mattinata di martedì 11 agosto, in cui scrive: "Sto guardando la puntata di ieri sera di In Onda. Ho raramente tempo di seguirla la sera e mai la mattina ma questa è la settimana di vacanza - premette -. Devo confessare di aver visto raramente una trasmissione più smaccatamente di parte e priva di contraddittorio", conclude il Gigante di Fratelli d'Italia, meritevole dei celeberrimi 92 minuti di applausi.

"Questa efficienza stride". Crosetto stana l'Inps: bonus ai deputati? Quel dettaglio che in pochi hanno notato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.