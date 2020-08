Nicola Porro, il club esclusivo di Marco Travaglio: “Si fidanzano con le sue donne e si fanno le foto con Di Maio”

11 agosto 2020 a

a

a

Che Marco Travaglio non stia troppo simpatico a Nicola Porro non è certo un segreto, e probabilmente la “stima” è ricambiata. Di certo il giornalista di Mediaset non perde occasione per mettere in imbarazzo il direttore del Fatto Quotidiano, preso in giro per il “club esclusivo” di cui è a capo: “I suoi seguaci parlano come lui, si fidanzano con le sue donne, si fanno le foto tutti quanti con Luigi Di Maio”. Il riferimento è ovviamente ad Andrea Scanzi, immortalato al termine di una “cena tra amici” proprio con il ministro degli Esteri e la compagna Virginia Saba.

“Le foto in Sardegna del ministro con i giornalisti del suo amichetto Travaglio sono fantastiche - è lo sfottò di Porro - stanno tutti insieme come una sorta di club, come una fila di ubriachi, se ne salta uno cadono tutti”. Poi il conduttore di Quarta Repubblica fa notare l’errore commesso dal direttore del Fatto nel suo ultimo editoriale: “Continua a dire che Matteo Salvini è un cazzaro e poi vuole farci la lezioncina sull’helicopter money, tra l’altro scritto in prima pagina senza ‘h’. Parla dell’unica cosa che conosci, ovvero il codice penale - è la chiosa di Porro - ed evita di parlare di economia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.