Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, parla l'amico Dandolo: "Nessuno lo sa, ma si sono sposati"

13 agosto 2020 a

a

a

Un ritratto inedito quello che Alberto Dandolo ha rilasciato a Dagospia su Francesca Pascale. Tra i due, come scrive il giornalista "è nato un rapporto assai profondo pur nella sue instabilità e intermittenze. È stato assai naturale intenderci e poi volerci bene. Parliamo la stessa lingua. Siamo entrambi napoletani. E abbiamo anche uno stesso vocabolario emotivo ed affettivo". Ma passiamo alla storia d'amore ormai finita tra la Pascale e Silvio Berlusconi: "Lei ha amato forsennatanente, disperatamente e forse anche incautamente Silvio Berlusconi. Per lei era un padre, un consigliere, un datore di lavoro, un amante e un complice - prosegue -. Ogni suo singolo istante, in ogni singolo giorno il suo Presidente era il suo tutto. Il suo fine era renderlo felice e non deluderlo. Il Pompetta è stato il suo primo e unico uomo. Francesca non ha mai conosciuto nessun altro nell'intimità del talamo".

Berlusconi-Pascale, i risvolti dell'addio: ecco che fine fanno Dudù e cagnetti

Dopo la paparazzata che ha pizzicato la Pascale in compagnia di Paola Turci in atteggiamenti ben poco equivocabili, Dandolo confessa: " Silvio sapeva tutto. Sin dall'inizio e ha amato sinceramente Francesca condividendo con lei l'amore per le donne. E molto altro. Nessuno sa che i due si sono anche sposati. Con una cerimonia simbolica si sono detti si è scambiati promessa di amore eterno. Una cerimonia intensa, intima e sul finale anche molto ludica".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.