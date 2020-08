Francesca Pascale e Paola Turci, la clamorosa indiscrezione dal "cuore" di Mediaset: "Le ho mandato un messaggio, e...". Come stanno le cose

11 agosto 2020 a

a

a

Ufficiale: Francesca Pascale e Paola Turci sono una coppia. Non che dopo le foto pubblicate da Oggi, quelle del bacio in bocca sullo yacht, ci fossero particolari dubbi. Ma ora arriva una autorevole conferma dal "cuore" di Mediaset. A parlare è Alessandro Cecchi Paone, che intervistato dal Corriere della Sera afferma: "È importante quello che sta facendo, molte donne famose si nascondono ancora". Insomma, dà per scontato che tra la Pascale e la Turci ci sia qualcosa in più rispetto a una semplice e intima amicizia (le due, ad ora, non hanno né confermato né smentito la relazione). Cecchi Paone aggiunge: "Francesca e io abbiamo parlato tanto della sessualità che non è codificata. Le ho mandato un messaggio affettuoso e mi ha ringraziato - rivela -. Che viva la sua storia alla luce del sole è enormemente importante: l’accettazione dell’omosessualità maschile è passata, l’omosessualità femminile no. Ci sono donne famose che fanno politica o spettacolo e ancora si nascondono", ha concluso.

"Povero Berlusconi, irriso da una lesbica dichiarata che sta con una comunista che lo odia": Adinolfi, orrore contro la Pascale

Non solo bacio. Pascale-Turci, via il bikini: pazzesco doppio topless sullo yacht da 60mila e a settimana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.