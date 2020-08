Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, finisce male? "Niente buonuscita", 20 milioni a rischio

13 agosto 2020 a

La relazione d'amore tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi è chiusa da un pezzo, ma le conseguenze economiche non sono ancora state concluse. Il contratto di buonuscita da 20 milioni, che lei aveva richiesto essere 30, più un assegno annuale di “mantenimento” da un altro milione di euro, non è ancora stato firmato dal leader di Forza Italia. Almeno stando a quanto rivelato da Dagospia che ha aggiunto che Berlusconi era intenzionato a liquidare la ex già con 5 milioni.

A non essere convinto del Tfr da elargire alla Pascale neppure l'avvocato Niccolò Ghedini. Sua la mossa di lasciare alla ex Villa Maria in comodato d’uso (con una coppia di domestici filippini e spese di gestione pagate), alla Pascale sono però stati tolti gli autisti che aveva sempre a disposizione e la possibilità di viaggiare con gli aerei privati messi a disposizione da Berlusconi.

