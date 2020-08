Giuseppe Conte e la foto con Scanzi, Luca Bizzarri: "Se sei premier questa foto non la fai, un amico..."

13 agosto 2020 a

Anche Luca Bizzarri dà lezioni istituzionali a Giuseppe Conte. E se un comico può farlo, signifca che a Palazzo Chigi ci sono grossi problemi. L'occasione è la photo opportunity del premier insieme ad Andrea Scanzi, che ha sfruttato Conte per fare pubblicità al proprio libro Il cazzaro verde dedicato a Matteo Salvini e messo in bella mostra sotto il viso sorridente dell'avvocato.

"Se sei il Presidente del Consiglio - spiega Bizzarri, conduttore de Le Iene - questa foto non la fai. Non perché quello non sia un cazzaro (lo è, lo sono in tanti) ma perché tu sei il Presidente del Consiglio e hai un amico che ti dice 'Tutto bene, ma questa è meglio di no'. Perché prima viene l’Istituzione, poi vieni tu".





