Luca Bizzarri, la domanda che imbarazza Di Maio: "Alleati col partito di Bibbiano. Grillini, non vi sentiti presi per il c***?"

"Ma non vi sentite presi per il c***o?". Luca Bizzarri, su Twitter, espone papale papale la domanda che molti elettori del Movimento 5 Stelle si saranno fatti nelle ultime ore. Il voto sulla piattaforma Rousseau per pochi intimi, in piena linea con le direttive di Luigi Di Maio e Beppe Grillo, di fatto cancella il Movimento delle origini fondato da Gianroberto Casaleggio e due pilastri grillini, il limite di 2 mandati e il divieto di fare alleanze con gli altri partiti.

Molti parlano di perdita della verginità, altri semplicemente di fine del Movimento. "Ma quelli di voi (ci sono) che hanno creduto, si sono spesi e hanno subito lo scherno di quelli come me - domanda Bizzarri, ex conduttore delle Iene -, che hanno sperato, oggi, dopo un voto online il 14/8 che sancisce che era tutta una balla e che sarete alleati col partito di Bibbiano, ecco, non si sentono presi per il culo?".

"Accordi stabili per fermare Salvini". Caporetto M5s, Trizzino si tradisce: Grillo-Renzi, svelato il patto kamikaze

