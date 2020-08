Matteo Renzi e Ciriaco De Mita, la frase di Osho per ridicolizzarli: "Paremo Zingaretti e Di Maio"

15 agosto 2020 a

a

a

Matteo Renzi ora fa l'occhiolino pure a Ciriaco De Mita in Campania. La disperazione del leader di Italia Viva viene tutta riassunta nella vignetta realizzata da Osho sul Tempo. Qui, in prima pagina, si vede il fu rottamatore con l'ex leader della Democrazia cristiana e a fianco la frase che Osho mette in bocca a De Mita: "Paremo Zingaretti e Di Maio".

"Accordi stabili per fermare Salvini". Caporetto M5s, Trizzino si tradisce: Grillo-Renzi, svelato il patto kamikaze

Insomma, un modo come un altro per dire che Italia Viva è agli sgoccioli, un po' come dem e grillini che pur di tenersi stretta la poltrona si sono uniti in un matrimonio combinato. Non è un caso infatti che Renzi sia definito il "rottamatore" per eccellenza. Questa sua dote pare ora avergli pure fatto dimenticare il duello tv contro De Mita sul referendum costituzionale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.