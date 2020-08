Alberto Bagnai a Stasera Italia: "Mes? L'Europa non sono quattro amici al bar"

15 agosto 2020 a

Il Mes è un aiuto concreto per uscire dalla crisi del coronavirus o è una trappola? Se ne discute a Stasera Italia su Rete 4, dove Stefano Bonaccini si schiera a favore del meccanismo europeo di stabilità, mentre Alberto Bagnai è ovviamente contrario. Ed è proprio il leghista in sessanta secondi di intervento magistrale a chiarire una volta per tutte perché non è consigliabile ricorrere al Mes, nonostante il Pd sia così insistente su questo punto.

“Diciamo che non è una cosa che ha molto senso dal punto di vista finanziario e ha dei margini di rischio sotto il profilo strettamente legale. Ci viene raccontato che l’Europa è cambiata - sottolinea Bagnai - che è più buona e che l’austerità non c’è più. Però la cosa fondamentale che dimenticano è che l’Europa non sono quattro amici al bar, ma è un insieme di trattati che stanno al di sopra della nostra Costituzione. Trattati che non sono stati minimamente modificati e in cui è saldamente iscritto il principio che qualsiasi forma di assistenza, come sarebbe il Mes, deve essere rogata sotto forma di condizionalità molto rigide. Poi qui inizia un dibattito tra chi dice che le condizionalità non ci sono più e chi sostiene che ci sono ancora, ma la realtà - conclude Bagnai - è che i trattati sono sempre gli stessi e ogni misura assistenziale ha rigide condizionalità”.

