Giuseppe Conte, le bimbe di Conte e l'incontro nella spiaggia nudista: "Le sue spalle larghe e muscolose"

Un amore proibito per Giuseppe Conte. Sarà il ciuffo, sarà la pochette o più semplicemente il fatto che causa lockdown e quarantena per 3 mesi non si sia visto in giro che il presidente del Consiglio, sta di fatto che in rete è maturata una passione perversa e un po' sadomaso per l'avvocato di Foggia. "Le bimbe di Conte" sono il suo fanclub virtuale, una comunità che si riunisce quotidianamente per tessere le lodi (fisiche) del premier e fantasticare sulle sue doti (amorose). Sul Giornale, Massimiliano Parente ha fornito una raccolta dei racconti a sfondo erotico che queste anonime ammiratrici hanno vergato in onore di Conte, tutti dalle parti di 50 sfumature di grigio. (anzi, 50 sfumature di decreto, come il titolo di uno di questi piccoli capolavori trash).

Una farsa su commissione? Strategie politiche: il dubbio sulle foto di Conte e Olivia al Circeo, premier da ridere?

"Era una giornata come tutte le altre - si legge -. Una caldissima giornata d'agosto. Mi ritrovai per caso su una spiaggia nudista, pensavo fosse una spiaggia come tante altre. Stavo per andarmene quando lo vidi. Era una visione celestiale. Vidi le sue spalle larghe e muscolose. Mio dio ma è Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio". Eggià. "Non mi dare del lei, honey, dammi del tu e conosciamoci meglio, ti va? disse lui. Mi aveva chiamata honey. Arrossii ancora di più, e lui lo notò". Non osiamo pensare a cosa potrebbe accadere con una seconda ondata di epidemia.

