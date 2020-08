Maria Giovanna Maglie le elezioni regionali: "Il 20 settembre? Il governo sapeva tutto, se le avessero tenute a luglio..."

21 agosto 2020 a

“A me piacerebbe sapere chi è che ha eletto Walter Ricciardi”. Inizia così l’intervento di Maria Giovanna Maglie al Tg4, dove si parla dell’apertura delle scuole che è a rischio a causa del Covid e soprattutto della possibilità di rinviare le elezioni. “Ma siccome abbiamo un premier - ha aggiunto - che nessuno ha pensato di eleggere neanche come deputato… Se non si apriranno le scuole sarà perché in questi mesi si è perso tempo a parlare di sciocchezze invece di fornire aule più grandi in cui garantire il distanziamento e di pensare a cosa di buon senso, che invece sono totalmente mancati”. Per quanto riguarda le regionali, la Maglie esprime un concetto molto chiaro: “Si sapeva che votando il 20 e 21 settembre saremmo arrivati a ridosso della riapertura delle scuole. Le elezioni era meglio tenerle a luglio, quando la carica virale era finita. Il governo sta strumentalizzando questi due problemi: la verità è che vorrebbero che non si votasse e non sanno come aprire le scuole”.

