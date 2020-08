Silvio Berlusconi, caro bollette e conti in rosso: quanti milioni ha perso le sue ville (in un solo anno)

22 agosto 2020 a

Quasi sei milioni di euro. Tanto ha perso Silvio Berlusconi nel 2019 per il mantenimento delle sue magnifiche ville: tra la proprietà in Sardegna, la principale abitazione ad Arcore e quella di Macherio - dove un tempo abitava l’ex moglie Veronica Lario - il Cav ha perso precisamente 5 milioni e 839mila euro. Lo riporta Il Tempo, secondo cui sull’ex premier si abbattuto il caro bollette: o almeno così indica il bilancio della Idra immobiliare, la società che detiene le proprietà delle ville del leader di Forza Italia. Nel 2019 il costo di manutenzione delle case è stato di 16,3 milioni (768mila in più rispetto all’anno precedente), così come sono aumentate le spese per le riparazioni di immobili e impianti (costate circa 5 milioni) e le bollette: soprattutto quella dell’acqua, che è cresciuta quasi del 40% superando il milione, ma anche quelle di luce e gas (+20%). Per non parlare poi di quella telefonica, che in un anno è passata da 106mila a 172.690 euro: Il Tempo si chiede chi ha chiamato il Cav così compulsivamente nel 2019…

