Veronica Gentili, insufficienza da 5 settimane consecutive: "Ti insegno io, prendi il tastierino e...". Umiliata pubblicamente

22 agosto 2020 a

a

a

La conduttrice di Stasera Italia Veronica Gentili sta diventando uno degli obiettivi preferiti di Stefano Lorenzetto. Il grande intervistatore, per Dagospia, cura una rubrica molto velenosa in cui corregge con la penna rossa tutte le scorrettezze che legge sui giornali. E la Gentili in qualità di penna del Fatto quotidiano, è ospite fissa. Nell'ultimo appuntamento, Lorenzetto la rampogna per aver scritto "naiveté".

"Altro obbrobrio". Impensabile: terzo terrificante strafalcione di Veronica Gentili, "ammazza" l'italiano e Lorenzetto la asfalta

"Derivando da naïf, si scrive naïveté. Qualcuno le insegni a usare il segno diacritico della dieresi", scrive Lorenzetto, dandole poi un consiglio: "Si digita Alt+0239 sul tastierino alfanumerico del pc ed esce la «ï»". Sono 5 insufficienze a settimana consecutive. Troppo severo? In fondo la Gentili potrebbe prendersela con il direttore Marco Travaglio, che fa le pulci a Vittorio Feltri per una virgola di troppo e viene sbeffeggiato sia da Feltri che da Lorenzetto nel giro di poche ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.