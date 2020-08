Paolo Berizzi e il nubifragio a Verona, il duro affondo di Antonio Maria Rinaldi: "Ora è chiaro come scrivono gli articoli a Repubblica?"

24 agosto 2020 a

a

a

Le parole vergognose di Paolo Berizzi hanno scatenato l'ira di Antonio Maria Rinaldi. La frase "Verona allagata, karma per nazifascisti e razzisti" pronunciata dal giornalista di Repubblica, merita una spiccata replica. "Allora 11 anni fa - chiede l'europarlamentare della Lega in risposta al tweet incriminato - cosa hanno combinato i cittadini de L’Aquila secondo questo signore de La Repubblica?". Il riferimento è alla sciagura del terremoto che causò 309 vittime. Anche questa una calamità che, come il nubifragio di domenica, è stata inaspettata. "Ora - conclude Rinaldi su Twitter - è chiaro come poi scrivono gli articoli?".

"Verona allagata? Il karma...". Il giornalista di Repubblica, l'orrore sinistro

Un duro attacco al quotidiano diretto da Maurizio Molinari che ha visto tra i commenti quello di Guido Crosetto. Anche il fondatore di Fratelli d'Italia si è domandato se Berizzi "stava bene quando lo ha scritto", mentre più di un leghista ha già chiesto al gruppo Espresso e all'Ordine dei giornalisti di sanzionare il cronista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.