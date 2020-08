Maria Giovanna Maglie demolisce Alessia Morani per la foto di Salvini e Speranza: "Aho, cambia spacciatore"

24 agosto 2020 a

Maria Giovanna Maglie non usa mezzi termini. Questa volta nel mirino della giornalista ci finisce una foto, o meglio, Alessia Morani. La deputata del Partito democratico si è infatti prodigata su Twitter a svelare "la differenza" tra Roberto Speranza e Matteo Salvini. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che la dem ha scelto un'immagine che non vuole significare proprio nulla. Nello scatto si vedono il ministro della Salute e il leader della Lega seduti durante quello che pare essere un convegno.

Niente di esilarante dunque, anche se la Morani commenta: "Basta una foto per marcare la differenza politica tra chi ha a cuore il destino degli italiani e chi no, tra chi dimostra responsabilità e chi irresponsabilità. Non serve altro. Basta una foto". Peccato però che l'immagine sia senza senso, tanto che la Maglie replica con un "Aho, cambia spacciatore".

