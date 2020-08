Alberto Zangrillo, Maria Rita Gismondo dalla sua parte: "I catastrofisti? I soliti soloni", cosa non dicono sul coronavirus

25 agosto 2020 a

Anche Maria Rita Gismondo dalla parte di Alberto Zangrillo. La microbiologa ha preso le difese del direttore del reparto di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano: "Il collega Zangrillo ha dichiarato, con una frase non perfettamente scientifica, che il virus fosse "clinicamente morto". Boccone prelibato per i soliti soldati del web, pronti a sparare su tutto e tutti. Non solo, i soliti soloni presuntuosi, autodefinitisi giudici e possessori della vera scienza (non democratica, attenzione!), anche loro a criticare" verga al vetriolo sul Fatto Quotidiano.

Per la Gismondo, al convegno tenuto al Senato tanto criticato ed etichettato come "negazionista" gli esperti non hanno fatto altro che presentare la situazione attuale, "di quasi azzeramento di tamponi positivi, svuotamento delle terapie intensive. Fatti che non risultano graditi quando rivelano un andamento positivo, perché in questa pandemia ti salvi solo se sei catastrofista". Il rimedio? Solo il tempo potrà dare ragione o meno a Zangrillo e compagni.

