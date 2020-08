Selvaggia Lucarelli, scivolone a pochi minuti dalla notizia del ricovero: "Ma Briatore è in quarantena?"

25 agosto 2020 a

Selvaggia Lucarelli continua a polemizzare, via Twitter, con Flavio Briatore. Stavolta la giornalista prende spunto dalla notizia che ci sono altri 52 casi di positività al Covid-19 tra il personale del Billionaire, il locale di Porto Cervo di proprietà dell'imprenditore. Per la Lucarelli è l'occasione per twittare questo post e chiedersi: "Con la scoperta di nuovi 52 contagiati al Billionaire si può affermare che il locale sia tecnicamente un focolaio. La domanda è: Briatore è in quarantena? E sull’arroganza dei giorni scorsi e le parole contro il sindaco di Arzachena, che dice?".

Il locale di Briatore è già chiuso dal 17 agosto, mentre anche un altro storico locale, il Sottovento, è stato chiuso ieri. Una decisione presa dai gestori a seguito di un caso di positività tra lo staff. Il riferimento della Lucarelli al sindaco di Arzachena si riferisce al fatto che c'era già stata una polemica tra Briatore e il primo cittadino sardo, Roberto Ragnedda, dopo l'ordinanza che imponeva lo stop alla musica alle 24.

