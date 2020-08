Immigrazione, Giampiero Mughini a Stasera Italia: "Musumeci denuncia una tragedia, stanno peggio degli animali"

25 agosto 2020 a

a

a

Continua il braccio di ferro sui migranti tra il governo guidato da Giuseppe Conte e la Regione Sicilia di Nello Musumeci. Quest’ultimo non fa passi indietro sull’ordinanza che prevede lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza: se ne discute a Stasera Italia su Rete 4, dove Veronica Gentili si avvale del parere di Giampiero Mughini. “Le immagini mostrano che in un luogo della Repubblica italiana che si chiama Lampedusa - ha dichiarato il noto opinionista - vengono accolti migranti che arrivano a fiotti e che stanno nelle condizioni che tutti abbiamo visto. Stanno per terra, a modo degli animali, con la differenza che i miei cani stanno molto meglio di loro. Quindi Musumeci non è che sta parlando di qualcosa di astratto o di imminente, sta denunciando una tragedia”. Sulla quale il governo continua a far finta di niente: dalla Lega rispondono sollevando un dubbio, non è che il Viminale sta nascondendo qualcosa? I parlamentari Candiani e Molteni hanno infatti fatto notare che, mentre infuria la polemica con la Sicilia, il sito del ministero dell’Interno ha smesso di aggiornare i dati degli arrivi degli immigrati, fermi a venerdì 21 agosto. “È l’ennesima inefficienza di un governo allo sbando o c’è qualcosa da nascondere?”: ai posteri l’ardua sentenza.

“Musumeci anti-italiano”. L'ultimo vergognoso attacco, cosa nasconde il governo? La risposta è al Viminale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.