Ocean Viking, migrante arrestato dopo lo sbarco: chi è

Giovedì sera la polizia, in occasione dello sbarco nel porto di Livorno della Ocean Viking in acque libiche, ha arrestato un 34enne cittadino egiziano, con l’accusa di essere presunto scafista degli altri 12 stranieri - egiziani, etiopi ed eritrei - in viaggio dalle coste libiche verso il territorio dello Stato.

Da alcune testimonianze raccolte dagli investigatori, il cittadino egiziano sarebbe stato colui che, in acque internazionali, avrebbe preso il timone di una piccola imbarcazione in legno, con a bordo numerosi migranti, sin dallo scorso 22 maggio, fino al giorno in cui, rimasti in 53 (le restanti persone soccorse sono state smistate presso altri porti italiani, prima dell’approdo a Livorno) non venivano per l’appunto raggiunti e messi in salvo dalla Ong.