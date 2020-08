Luigi Di Maio, abbronzatura imbarazzante all'incontro con il ministro cinese: "Neanche Carlo Conti"

26 agosto 2020 a

a

a

Luigi Di Maio avvistato con un’abbronzatura a dir poco imbarazzante. Durante l’incontro con il ministro degli Esteri della Cina, l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle è apparso con un colorito a dir poco particolare, tendente molto al marrone: e così le foto dell’incontro istituzionale sono divenute oggetto di scherno nei confronti di Di Maio, che è diventato virale su tutti i social. Una tintarella da far impallidire Carlo Conti, è la battuta più gettonata di queste ore. Ma c’è anche chi non ha nessuna voglia di scherzare e ritiene che sia poco professionale per un ministro presentarsi ad un vertice importante con un’abbronzatura del genere. Curiosamente tre anni fa Carlo Freccero del cda Rai aveva paragonato Di Maio proprio a Conti: “Di Maio è perfetto perché è l’uomo medio, è il Conti di Sanremo applicato alla politica. Un uomo con cui tutti si possono identificare, comprensibile a chiunque. Lo definirei un software interscambiabile. Non ha nulla del leader carismatico”. Ma almeno adesso ha un’abbronzatura ridicola.

"Tutto pur di non tornare alla vita di prima...". Di Maio e Virginia in vacanza, gira una foto maliziosa | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.