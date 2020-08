Coronavirus e Billionaire, Aida Yespica positiva: "Sono stata solo una volta, per un'ora". Cosa non torna sul focolaio

27 agosto 2020 a

La maledizione sarda del Billionaire colpisce ancora. La famosa showgirl venezuelana, Aida Yespica, risulta anche lei positiva al tampone, effettuato al ritorno delle sue vacanze dalla Sardegna. La Yespica afferma inoltre che fece anche un tampone prima di approdare sull’isola, risultato negativo. "Sono stata al Billionaire solo una volta e per meno di un’ora", ha dichiarato al Giorno. "Faceva caldo e c’era tanta gente. Ma tutta la Sardegna era gremita di turisti, anche le spiagge. Con il mio fidanzato abbiamo pensato all’isola per una vacanza tranquilla, tanto mare e poca movida. Forse era meglio tenere tutti i locali chiusi. Come ho contratto il virus non lo so ho sempre tenuto la mascherina e rispettato le distanze", spiega la Yespica.

Infine sulla diatriba discoteche aperte o chiuse, anche la Yespica dice la sua: "Spero passi presto questo brutto momento che stiamo vivendo ma finché non ci sarà un vaccino non saremo tranquilli. Ecco, forse, fino ad allora, sarebbe meglio non frequentare locali affollati. Io ho annullato tutte le serate, la salute è al primo posto. Forse la movida andava regolamentata meglio per tenerla sotto controllo, ma non spetta a me giudicare quanto sta accadendo", sentenzia la showgirl.

