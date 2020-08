Briatore, Crosetto all'attacco del Fatto Quotidiano: "Annuncia un'inchiesta non avviata, altrove non può accadere niente di simile"

28 agosto 2020 a

Il coronavirus al Billionaire sta diventando un vero e proprio caso. A prendere la palla al balzo, approfittando anche della positività del proprietario Flavio Briatore, ci pensa il Fatto Quotidiano. Il giornale di Marco Travaglio non solo dedica un'intera paginata all'imprenditore descrivendolo nei peggiori dei modi, ma parla anche di un'inchiesta ancora non avviata.

A denunciare quanto accaduto quest'oggi venerdì 28 agosto è Guido Crosetto. "Lasciate stare la simpatia che provate per Briatore: non è lui il tema del post - mette subito le mani avanti il fondatore di Fratelli d'Italia -. Un quotidiano nazionale annuncia in prima pagina un’inchiesta che non è ancora partita ma che ci sarà. In nessun altra nazione al mondo può accadere una cosa simile, senza che diventi uno scandalo".

