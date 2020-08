Gad Lerner contro Nello Musumeci: "Il governo ha impugnato l'ordinanza fasulla del ducetto"

28 agosto 2020 a

Gad Lerner non si smentisce mai e lascia il buonismo agli altri. Con un cinguetto al vetriolo, la firma passata al Fatto, inveisce contro il governatore della Sicilia. Nel mirino la richiesta di far chiudere hotspot e centri di accoglienza sovraffollati, incapaci di garantire la sicurezza dei siciliani e quella dei suoi ospiti. Eppure questa motivazione pare non bastare a Lerner che verga senza remore: "Il governo impugna l'ordinanza fasulla del ducetto Nello Musumeci che pretendeva di chiudere i centri d'accoglienza siciliani.

Già ora i migranti vengono ricollocati su tutto il territorio. Respingerli è solo incivile propaganda. I veri fratelli d'Italia credono nella fratellanza". Peccato però che la firma del quotidiano di Travaglio dimentica che la vita dei clandestini stipati in luoghi non idonei, non è vita.

