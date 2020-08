Daniela Santanchè massacra Gad Lerner: "Musumeci fascista? Ma esca dal suo salotto o taccia"

25 agosto 2020 a

Daniela Santanchè non le manda di certo a dire. A far innervosire la senatrice di Fratelli d'Italia ci pensa Gad Lerner che, con un cinguettio, aveva commentato la decisione di Nello Musumeci sulla chiusura dei centri di accoglienza siciliani: "Una volta, se non altro, Nello Musumeci aveva il coraggio di proclamarsi fascista. Ora invece pubblica ordinanza fasulla per addossare ai migranti il contagio COVID19 e chiedere al governo di respingerli in mezzo al mare. Cioè di agire da fascista quale lui continua a essere".

Immediata la replica della Santanchè: "Lerner chiama accoglienza ammassare migliaia di persone in centri inadeguati, incentivare gli affari degli scafisti che li lasciano morire in mare e l’invasione di 10000 clandestini in poche settimane. E dà del fascista a Musumeci. Lerner dovrebbe uscire dal suo salotto o tacere". La ragione dell'ordinanza per chiudere gli hotspot, come ha spiegato lo stesso governatore della Sicilia, è semplice: gli immigrati non possono essere stipati in luoghi non adatti. Ma tanto la sinistra non vuole sentire ragioni.

