Matteo Salvini contro Oliviero Toscani: "Vuoi salvare i migranti? Perché non ne accogli 10 a casa tua?"

Oliviero Toscani "anti-italiano". Matteo Salvini, su Twitter, prende di mira il fotografo e pubblicitario storico collaboratore dei Benetton per una frase di qualche ora fa. "Mi piacerebbe avere abbastanza soldi per finanziare una nave anche io - ha confessato Toscani - utilizzare una di queste qui della Costa Crociere per andare a prenderli. Il nostro futuro sarà fatto dall'immigrazione, la nostra fortuna è questa, è la grande opportunità". Parole che a molti sono suonati come una provocazione nei giorni in cui Lampedusa e la Sicilia stanno letteralmente "scoppiando" per l'invasione incontrollata da parte di migranti tunisini in arrivo con mezzi di fortuna. Il leader della Lega non si è fatto attendere: "Visto che ci tiene tanto, perché non coglie anche lui 'l'opportunità' accogliendo 10 ospiti a casa sua?"

