Quarta Repubblica, Gene Gnocchi e la brutale imitazione di Danilo Toninelli: che umiliazione per il grillino

Ritorno col botto per Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica su Rete 4. Al via la nuova stagione dopo una brevissima pausa: il programma si è infatti dilungato oltre il previsto a causa del precedente stop per la positività al coronavirus del conduttore. E la prima puntata ha sfiorato il 7% di share: un successone. Tra le novità, ecco Gene Gnocchi, il comico protagonista e animatore della parte satirica del talk show. Strepitoso quanto fatto da Gnocchi poco prima dell'una di notte, alle battute finali del programma, quando si è lanciato nell'imitazione di Danilo Toninelli, il fu ministro grillino e campionissimo di gaffe. Gene Gnocchi lo ha interpretato al seggio, laddove neppure riusciva a pigare la scheda elettorale. Insomma, cosa pensi Gene Gnocchi di Toninelli appare piuttosto evidente. L'imitazione, per inciso, ha strappato sonore risate a Matteo Salvini, presente i collegamento.

