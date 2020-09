Matteo Bassetti a Quarta repubblica, fa godere Porro: "Lei non è un negazionista, se facesse un esame con me..."

01 settembre 2020 a

a

a

"Un contagiato da coronavirus non è un malato. Dottore, io sono un negazionista?". Nicola Porro ospita il professor Matteo Bassetti per la prima puntata di Quarta Repubblica e la domanda è a bruciapelo. La risposta del professore manda in brodo di giuggiole Porro, che il virus l'ha vissuto sulla propria pelle, da contagiato, e che nonostante questo viene attaccato da sinistra accusandolo di negare l'esistenza dell'epidemia.

"Lei non è un negazionista. Se facesse l'esame di malattie infettive con me probabilmente lei prenderebbe 30. La prima cosa che dico a lezione è la differenza tra portatore sano e malato, due cose che viaggiano su binari separati. Un conto è il contagiato asintomatico, che può trasmettere meno del sintomatico ma non ha i sintomi e un conto è il sintomatico con la malattia manifesta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.