Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica: "L'unica cosa di cui c'era da preoccuparsi", smascherati Conte e Azzolina

01 settembre 2020 a

a

a

Il governo in pieno panico da coronavirus e Alessandro Sallusti lo smaschera con una sola frase. A Quarta repubblica si parla di scuola e il direttore del Giornale, in collegamento con Nicola Porro, fa una premessa: "Andare in discoteca è stupido, invece andare a scuola non è inutile e bisogna correre dei rischi, ma qualcuno deve proteggere le famiglie". Ecco il punto, ignorato da Palazzo Chigi: "A me sembra che stiamo ripartendo all'italiana con norme e leggi totalmente inapplicabili. L'unica cosa di cui c'era da occuparsi era come sostenere i genitori che si troveranno ad avere i bambini a casa e non potranno andare a lavorare".

Azzolina, leggi e trema. A Verbania la scuola riapre per prima, chiusa subito dopo: "C'è un contagiato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.