Silvio Berlusconi positivo al coronavirus, amara ammissione di Roberto Maroni a In Onda: "Sono preoccupato"

Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. Una notizia che ha tenuto banco In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo. Qui, in collegamento, Roberto Maroni che ha premesso: "Sono sicuro che il Cavaliere ne uscirà bene". Poi però l'ex governatore leghista della Lombardia ammette: "Sono un po' preoccupato perché so quanto è stato prudente e tutte le precauzioni che ha messo in campo proprio per evitare il contagio". Nonostante questo - prosegue - "il virus è arrivato anche a lui".

Il pensiero a questo punto non può che andare al 14 settembre. Data in cui i ragazzi torneranno sui banchi: "Mi preoccupa - dice Maroni - per la ripresa della scuola, perché se le precauzioni non basteranno, si tornerà alla pandemia, quella drammatica".

