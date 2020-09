Berlusconi positivo, il sospetto sulla comitiva del figlio Luigi: "Hanno scoperto lui, ma gli altri due supervip?"

03 settembre 2020 a

Continua a tenere banco il caso di Silvio Berlusconi, risultato positivo al coronavirus. Molto probabilmente il Cav si è contagiato all’interno della cerchia familiare: affaritaliani.it già lo scorso 23 agosto aveva parlato del “figlio del tycoon politicamente attivo”e di "due supervip amici di barca” che erano stati clienti del Billionaire di Flavio Briatore in occasione di Ferragosto. Ora si è scoperto che il figlio del tycoon altro non è che Luigi Berlusconi: a questo punto affaritaliani.it si domanda se siano stati individuati e posti in isolamento anche i due imprenditori-manager che in barca dalla Costa Smeralda si erano spostati a Capri, dove avrebbero fatto furore al famoso locale notturno Anema e core. Ma non è finita qui, perché secondo le indiscrezioni “l’allegra comitiva” si sarebbe poi trasferita a Panarea, nelle Eolie: ufficialmente non risultano interventi di verifica, santificazione e prevenzione in quei luoghi, né test su quelle persone, al punto che affaritaliani.it sospetta che la cosa sia passata sotto silenzio soltanto perché riguardava alcuni nomi importanti dell’imprenditoria nazionale.

