Silvio Berlusconi e Barbara, l'anonimo e la verità sul coronavirus: "Lei a Capri una notte, la festa con gli amici senza mascherina"

04 settembre 2020 a

a

a

"Barbara Berlusconi non può aver preso il Covid a Capri". A pensarla così è un cittadino dell'isola, anonimo, che ha inviato una lettera a Dagospia. Il riferimento è al caso Berlusconi, risultato positivo nei giorni scorsi, e con lui i suoi figli Barbara e Luigi. Il testimone, a quanto pare, è a conoscenza di tutti gli spostamenti della figlia del Cavaliere sull'isola e infatti scrive: "Arriva a Capri il 14 agosto in tardo pomeriggio, proveniente dalla Sardegna. Sosta in rada a Marina Piccola. Lei con il gruppo di amici decide di cenare da Paolino. La prenotazione viene fatta a nome della barca. Alle ore 00.30 l’intera comitiva si dirige all'Anema & Core, passando da una porta di servizio".

"Trattamento disumano". Barbara Berlusconi rompe il silenzio: Cav contagiato, cosa non torna sui tempi

Anonimo caprese, poi, sottolinea un aspetto in particolare: nessuno del gruppo di Barbara Berlusconi indossava la mascherina, né fuori né dentro il locale, così come non ha fatto nessuno all'interno. Stando alla lettera, alle 02.30 la comitiva ha lasciato il locale per andare verso la barca e partire già alle prime luci dell’alba. L'anonimo testimone, però, è convinto che la figlia dell'ex premier abbia contratto il Covid non a Capri, ma a Porto Cervo, da dove è arrivata con i suoi amici. E spiega anche il perché: "La sua permanenza sull'isola è durata meno di un giorno. Il Covid-19 non ti dice dove te lo sei preso, ma noi a Capri fino a metà agosto avevamo solo 4 persone asintomatiche positive, seguite dalla Asl nelle loro abitazioni".

E poi ricorda che Capri è stato il primo comune ad aver reso obbligatorio l’uso delle mascherine h24, anche per le strade del territorio. Infine ci va giù pesante: "Difficile che Barbara possa aver preso il Covid a Capri, più facile che lo abbia portato lei sull'isola, vista la zona ad alta contagiosità da cui arrivava".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.