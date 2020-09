Rocco Casalino al San Raffale di Milano, Guido Crosetto lo smaschera: "Dopo tutto ciò che è stato detto sulla sanità lombarda? Non ci credo"

04 settembre 2020 a

a

a

Un cortocircuito tra quello che si dice e quello che si fa. È successo a Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte. A far notare l'ennesimo voltagabbana è Guido Crosetto che su Twitter scrive così: "Veramente anche Casalino ha scelto il San Raffaele, dopo tutto ciò che è stato detto sulla sanità lombarda? - si chiede il fondatore di Fratelli d'Italia -. Non ci credo". Il capo ufficio stampa, operato alla mandibola, è infatti volato da Roma a Milano per sottoporsi a un piccolo intervento proprio nella Regione, la Lombardia, presa di mira in piena emergenza coronavirus.

"Fatti pagare direttamente da Casalino". Dagospia massacra Marco Travaglio: l'ultima ridicola difesa di Conte

Il Movimento 5 Stelle, di cui Casalino era portavoce, ha per tutti questi mesi inveito contro l'operato di Attilio Fontana e il suo entourage. Stesso trattamento riserbato al governatore leghista anche da Conte che ha cercato in tutti i modi, per poi essere smascherato dai verbali, di addossare la colpa della mancata zona rossa di Nembro e Alzano proprio alla Lombardia. E ora dove va Casalino a curarsi? Proprio in Lombardia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.