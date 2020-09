Vittoria Abate, l'addio al nubilato sexy della giornalista di Porta a porta di Bruno Vespa: in bikini con le amiche in piscina

04 settembre 2020 a

Fiori d'arancio a Porta a porta. Sabato 5 settembre si sposa Vittoriana Abate, storica giornalista della redazione di Bruno Vespa. Il marito è Simone Billi, 44enne deputato della Lega. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, però, l'amore tra l'onorevole e la giornalista della "Terza Camera" è scattato fuori dal mondo della politica, quando cioè Billi era un "semplice" ingegnere di una multinazionale a Zurigo, sottolinea Dagospia.

"Il matrimonio sarà ultraromantico: una cerimonia civile celebrata sulla spiaggia dell'Hotel Lloyd's Baia di Salerno, città dove Vittoriana è nata", scrive Dago. La Abate avrà come testimoni la sorella Simona e la giornalista del Tg3 Lazio Mariella Anziano. Cerimonia intima ("Vespa arriverà?", domanda Dago) a fronte di un addio al nubilato scatenato "con un nugolo di amiche del cuore e un happening very sexy: tutte rigorosamente in bikini e cerchietti col velo candido tra i capelli a mollo nelle piscine delle QC Termeroma di Fiumicino, tra brindisi e risate".

