Paolo Mieli contro Landini a Stasera Italia: "Basta bonus, quanto dura l'emergenza?". E il leader Cgil balbetta

"Ma quanto dura l'emergenza? Dieci anni? Venti?". Paolo Mieli, in studio da Veronica Gentili a Stasera italia, si gira alla sua destra e incalza l'altro ospite, il segretario della Cgil Maurizio Landini. Il sindacalista rosso chiede bonus e sussidi per i lavoratori in crisi e l'ex direttore del Corriere della Sera salta sulla sedia: "L'idea di uno Stato che va avanti a bonus di tutti i tipi, compreso il non licenziamento, si traduce in soldi presi dai nostri figli e dai nostri nipoti. Quanto può durare?". E Landini, di fronte all'amara verità, non può che balbettare.





E a Landini che critica il governo per gli attacchi subiti sulla scuola, Mieli risponde lapidario: "Con questo governo avete instaurato un dialogo senza precedenti, direi un'amicizia. Questo governo è aperto al sindacato". Come mai nessun altro prima, sentenzia l'ex direttore.

