Domenico Arcuri, scivolone alla festa dell'Unità: "La pandemia gestita dal precedente governo?", cosa ha dimenticato

05 settembre 2020

Un governo maestro di gaffe quello giallorosso. L'ultima arriva proprio dal palco della festa dell'Unità dove Domenico Arcuri ha spiegato il motivo per cui si ritiene "straordinario". Per spiegarlo l'ex di Myrta Merlino nonché commissario anti-Covid scelto da Giuseppe Conte ha fatto uso di un periodo ipotetico: "Qualcuno - ha esordito - ha pensato a cosa sarebbe successo in Italia se la pandemia fosse stata gestita dal precedente governo?". Un clamoroso scivolone. Il motivo? Arcuri si è dimenticato che il precedente premier era lo stesso di quello attuale e il precedente capo di Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) era proprio lui, Arcuri.

