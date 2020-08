Myrta Merlino e coronavirus, la drammatica intervista al suo ex: "Non è stato facile", sapete chi è?

09 agosto 2020 a

a

a

A cuore aperto. Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira su La7, si racconta in una lunga intervista a Il Giornale in cui spazia su tutto. La carriera, gli affetti, la morte del padre, la paura nei giorni più bui del coronavirus, la relazione con Marco Tardelli che "mi ha permesso di lasciarmi andare e mi ha addolcita". Poi c'è spazio per un aneddoto, curioso. La Merlino infatti ha avuto una lunga relazione con Domenico Arcuri, il commissario all'emergenza coronavirus finito nel mirino per alcuni aspetti della gestione della pandemia. Con Arcuri, la Merlino ha anche avuto una figlia. E ovviamente in questi ultimi mesi lo ha dovuto intervistare. Una situazione complicata. E Myrta conferma: "In effetti non è stato semplice. Caterina (la figlia di 19 anni, ndr) mi diceva: vedo su un canale te che parli di caos negli ospedali e su un altro papà che si difende dai giornalisti - ricorda -. Ho cercato di fare al meglio il mio lavoro non nascondendo nulla e tenendo conto della sensibilità dei miei ragazzi e della posizione di responsabilità di Domenico", conclude Myrta Merlino.

“Il mio sogno da sempre”. Merlino, confessione impensabile: proprio lui...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.