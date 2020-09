Silvio Berlusconi, Veronica Lario rompe il silenzio: ""Addolorata e preoccupata, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante"

05 settembre 2020 a

a

a

Veronica Lario rompe il silenzio sull'ex marito Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano a causa del coronavirus. "Sono addolorata e anche un pò preoccupata, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla - ha ammesso in un colloquio con Repubblica per poi precisare: "Non mi piace la caccia al colpevole, rischia di mettere in secondo piano quanto di buono abbiamo fatto, lo straordinario impegno dei medici e degli infermieri, le terapie che si stanno sperimentando e i problemi di questi giorni: la ripresa della scuola in sicurezza, il ritorno alla vita normale dei nostri ragazzi che non possono essere tenuti prigionieri".

"Fino a ieri nessuna telefonata". Cav in ospedale, indiscreto su Veronica Lario: "La mia voce non serve"

La Lario aveva già parlato nella giornata di ieri, venerdì 4 settembre. In quell'occasione aveva precisato di non aver fatto gli auguri di buona guarigione al Cav in pubblica piazza: "Non serve che unisca la mia voce al coro", aveva liquidato così la Stampa..

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.