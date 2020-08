Silvio Berlusconi e le donne, quanti milioni ha speso dal 2010 a oggi: da Veronica Lario alla Pascale, divorzi e buonuscite

16 agosto 2020 a

Quanto ha speso Silvio Berlusconi per le donne? Il calcolo, grossolano, l'ha fatto Tommaso Labate del Corriere della Sera e la cifra lascia decisamente storditi: 75 milioni di euro. Certo, il conto copre una buona fetta di anni, dal 2010 ad oggi, ed è pur vero che il Cavaliere, oltre che potente, per molto tempo è stato il tycoon italiano per eccellenza. Labate si riferisce all'elenco ci risarcimenti, assegni di divorzio, donazioni e prestiti senza restituzioni, compresi quello alla moglie di Marcello Dell’Utri (con la formula di un prestito infruttifero, quando il marito è finito condannato per mafia) e a Nicole Minetti, la consigliera regionale protagonista del caso Ruby e delle "cene eleganti" ad Arcore.

La porzione più grossa delle spese, però, riguarda ovviamente la sua seconda ex moglie, Veronica Lario (che dopo la lite giudiziaria per gli assegni di mantenimento milionari pare aver ricucito il rapporto con l'ex premier) e, buona ultima, Francesca Pascale. Alla napoletana, lasciata per Marta Fascina, Berlusconi ha promesso 20 milioni di buonuscita. O risarcimento morale, se preferite.

