Alberto Zangrillo, frecciatina a In Onda: "Malumore contro di me in Forza Italia? Mi fa un baffo"

"Malumore in Forza Italia? Mi fa un baffo". Alberto Zangrillo, in collegamento con In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo, non le manda di certo a dire. Tema centrale del dibattito i retroscena che vedrebbero la famiglia di Silvio Berlusconi, ora in cura presso il San Raffaele di Milano a causa del coronavirus, e gli azzurri in aperta polemica con il primario di Terapia Intensiva etichettato come negazionista.

"Non credo di dovermi preoccupare degli umori di qualcuno all’interno di un partito - spiega con toni pacati -. Non faccio distinzione per Forza Italia, faccio il mio mestiere e sono orgoglioso di farlo. Mi tengo distante dalla politica attiva: non diventerò mai un politico di professione. Non ne ho il carattere". Insomma, poche parole per liquidare la questione.

