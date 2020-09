Alberto Zangrillo, Selvaggia Lucarelli ci va giù pesante: "So' cog***ni, solo mirabili supercazzole"

05 settembre 2020 a

a

a

Selvaggia Lucarelli non si smentisce e sul Fatto Quotidiano lancia un'invettiva contro Alberto Zangrillo. "È sempre bello quando parla il professor Zangrillo perché, nell'ascolto, ci si esercita in quella complessa attività che si chiama 'individuazione del sottotesto", esordisce sul primario di Terapia intensiva del San Raffaele che ora ha in cura Silvio Berlusconi. Lui - prosegue - "dice: 'Negli ultimi venti giorni, parlando con Clementi, ci siamo resi conto che abbiamo forse acquisito qualcosa forse di non autoctono che proviene da luoghi ameni che sono stati la sede delle vacanze di molte persone' e vuole dire 'se gli italiani so' cog***ni, vanno in vacanza in Grecia e ci portano il virus non autoctono (il famoso "Covid Sirtaki", certo), mica è colpa mia e di Clementi'".

"Contenti se Briatore fosse morto". Vittorio Sgarbi estremo contro Selvaggia Lucarelli e Scanzi

Ma non è finita qui perché secondo la Lucarelli Zangrillo spara solo "mirabili supercazzole". Non a caso - a suo dire - . l'unica cosa che Zangrillo avrebbe dovuto dire, "è che la vicenda di Berlusconi spiega un'evidenza banale, ma già dimenticata: il virus oggi è più gentile perché colpisce i più giovani, ovvero quelli che in buona parte hanno ripreso la vita sociale, che quest'estate popolavano piazze, discoteche e spiagge". E invece non l'ha fatto, forse - conclude - "perché impegnato a a far sfiammare la prostatite di Briatore".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.