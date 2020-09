Antonio Maria Rinaldi contro Repubblica: "Quanto rosicano", l'articolo vergognoso sul bacio Salvini-Verdini

07 settembre 2020 a

Neppure un bacio. Matteo Salvini secondo Repubblica non può fare proprio nulla. Nel mirino del quotidiano di Maurizio Molinari il bacio tra il leader della Lega e la compagna Francesca Verdini, entrambi ospiti alla Mostra del Cinema di Venezia. A sintetizzare con una frase l'atteggiamento di Repubblica è Antonio Maria Rinaldi: "Quanto rosica", chiosa il leghista doc. E come dargli torto. Al bacio Salvini-Francesca è dedicato addirittura un intero articolo nel quale si legge: "Questo bacio in laguna - dice Riccardo Luna - è diverso: non è rubato, e probabilmente non è spontaneo, è voluto, è posato; non è neanche un selfie, c'era un fotografo che ha scattato e qualcuno, al suo fianco, che aveva calcolato l'effetto in termini di like".

Ma l'attacco scomposto non finisce qui: "Da sempre i baci sono un elemento della comunicazione politica e quel bacio che gli avversari di Salvini avranno detestato, non è un incidente, non è un caso, non è uno scivolone: ma non è nemmeno Storia. È solo storytelling". Insomma, al numero uno del Carroccio non è concesso neppure lasciarsi andare in pubblico con la fidanzata.

