Franco Tatò in rianimazione: drammatico incidente domestico, il top manager italiano in codice rosso

07 settembre 2020 a

a

a

L'80enne Franco Tatò è in gravi condizioni dopo la caduta in casa durante la villeggiatura in Puglia, una masseria a Fasano. Uno dei più noti dirigenti d'azienda italiani è ora ricoverato in Rianimazione presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Come riporta il Corriere della Sera, "il grave incidente si è verificato domenica 6 settembre di pomeriggio". Dopo l'incidente domestico, Tatò è arrivato in ospedale in codice rosso. Tatò ha ricoperto i ruoli più alti nelle più importanti aziende italiani: Olivetti, Fininvest, Mondadori ed Enel, amministratore delegato dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani dal 2003 al 2014, è attualmente vicepresidente della Berco, azienda metalmeccanica del gruppo Thyssen Krupp.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.