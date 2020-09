Lilli Gruber a Otto e mezzo, ritorno con clamorosa sorpresa: giacca di pelle e capelli biondi, irriconoscibile

07 settembre 2020 a

Lilli la Rossa? Addio. Lilli Gruber, almeno nel look, stupisce tutti tornando con Otto e mezzo e una immagine, se possibile, ancora più "aggressiva". Giacca di pelle nera, capelli biondi con ciuffi sbarazzini ai lati e trucco, come al solito, accusatissimo. La signora della prima serata di La7 si riprende le chiavi di casa, lasciate durante la vacanze a David Parenzo e Luca Telese con il loro In Onda, e lo fa in grande stile.

Peraltro, la cronaca le dà una mano, tra Silvio Berlusconi ricoverato per coronavirus e l'abbinata referendum-regionali alle porte. E lei ci prova subito a trasformare Marco Travaglio in un novello Carlo De Benedetti, sperando che il direttore del Fatto quotidiano insulti il Cav malato. Per una volta, però, Travaglio la delude e mantiene i toni in misure dignitose. Sarà per la prossima volta.

