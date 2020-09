Otto e Mezzo, "non scordiamoci ciò che ha fatto". Giuseppe Conte di sinistra? Dalla Gruber la sentenza sul "peccato salviniano" del premier

09 settembre 2020 a

a

a

La cronaca degli ultimi giorni ci racconta di un Giuseppe Conte ospite apprezzatissimo alle Feste dell'Unità, ritrovo del Pd di fine estate: applaudito, seguito, stimato. Insomma, il premier grillino sembra quasi il leader democratico. Ma, attenzione: i compagni, quelli veri, non dimenticano. Lo dimostra in modo piuttosto lampante Diego Bianchi, il conduttore di Propaganda Live, uno sincero, che non ha mai nascosto la sua parte politica. E lo dimostra a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, su La7 martedì 8 settembre. Interpellato sulla possibilità che effettivamente premier Conte sia di sinistra, Bianchi risponde alla conduttrice: "A forza di tormentoni la gente ci crede, ma non dimentichiamoci che ha fatto i decreti sicurezza", puntualizza. Insomma, i decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini come peccato originale di Conte: per Bianchi e per molti altri a sinistra, di sinistra il presunto avvocato del popolo non potrà mai essere.

"Ma come si fa a votare?". Galli, bomba coronavirus sulle regionali: "Ci saranno danni" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.