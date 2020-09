Daniela Santanchè in difesa di Flavio Briatore: "Chi l'ha criticato? Uomini piccoli, mi hanno fatto andare il sangue alla testa"

12 settembre 2020 a

Daniela Santanchè travolta dalle critiche solo per aver ospitato l'amico Flavio Briatore, contagiato dal coronavirus. A mandare ai mittenti gli insulti è la stessa senatrice di Fratelli d'Italia che, con un editoriale su Novella 2000, denuncia la vergogna subita. "Osservando l’odio sociale che ho visto accendersi in uomini piccoli, accecati forse solo dall’invidia, contro Flavio Briatore colpito dal Covid in maniera quasi asintomatica".

La pitonessa non nega che certi attacchi "mi hanno fatto andare il sangue alla testa". Eppure, come lei stessa ha più volte ribadito, "Briatore non ha mai negato il Covid, e ha sempre, come me, predicato il dovere della prevenzione e il dovere del lavoro. Perché se ci si ferma si muore". E Giuseppe Conte dovrebbe saperlo bene, viste le numerose lamentele arrivate a Palazzo Chigi dopo il lockdown.

